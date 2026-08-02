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Samsung начала обновлять европейские Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra сразу после выхода

Samsung начала обновлять европейские Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra сразу после выхода

Складные флагманы Samsung получили первое программное обновление после выхода на рынки ЕвропыSamsung выпустила первое пострелизное обновление программного обеспечения для складных смартфонов Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra.

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