Samsung начала обновлять европейские Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra сразу после выхода

Складные флагманы Samsung получили первое программное обновление после выхода на рынки ЕвропыSamsung выпустила первое пострелизное обновление программного обеспечения для складных смартфонов Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra.
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