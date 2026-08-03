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Хакеры похитили биткоины из кошельков Coldcard на $110 млн

Хакеры обнаружили уязвимость в ПО «холодных» биткоин-кошельков Coldcard — устройств, которые считались одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, — и выводят из них десятки миллионов долларов.

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