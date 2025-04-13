Разгромное поражение Дональда Трампа

ВМ Владимир Минаков Если Штаты обложили товары из Китая такими пошлинами, то всё равно они окажутся в продаже дешевле, произведенных в Штатах ( на возвращении производства в США и настаивает Трамп): Китай покупает газ и нефтепродукты по минимальным ценам, а оплата труда рабочих в несколько раз меньше, чем в Штатах, поэтому себестоимость товаров будет низкая. Рынок айфонов в США - 70% из Китая, компов - на 66%. Наладить такие объёмы продукции в других странах за короткий период времени - не реально, нужны как здания, оборудование, так и обученный персонал.

Николай Арзамасцев Даже не стал читать до конца эту глупую статью. Трамп, самый гениальный торгаш и авантюрист в мире! Затянул гайки, взвинтил ситуацию, одни сразу сдулись, другие начали торговаться, третьи - брыкаться... Теперь он знает, с кем и на сколько можно сдать на попятную! А "Трамп проиграл..." "разгромное поражение..." мне напоминает "разорванную в клочья экономику России" 😀😀😀