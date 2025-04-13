Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Статейка , проиграл....щааа..... а если глянуть перпендикулярно : Он получил, то что хотел, теперь он видит, кто гото...Разгромное пораже...
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Разгромное поражение Дональда Трампа

Разгромное поражение Дональда Трампа

Объявив тарифную войну против всей планеты, Дональд Трамп рассчитывал добыть три приза. 1. Поддержать доллар, в который при каждом серьёзном кризисе бегут инвесторы, продавая все остальные свои активы.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Если Штаты обложили товары из Китая такими пошлинами, то всё равно они окажутся в продаже дешевле, произведенных в Штатах ( на возвращении производства в США и настаивает Трамп): Китай покупает газ и нефтепродукты по минимальным ценам, а оплата труда рабочих в несколько раз меньше, чем в Штатах, поэтому себестоимость товаров будет низкая.  Рынок айфонов в США - 70% из Китая, компов - на 66%. Наладить такие объёмы продукции в других странах за короткий период времени - не реально, нужны как здания, оборудование, так и обученный персонал.
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11 час.
Николай Арзамасцев
Даже не стал читать до конца эту глупую статью. Трамп, самый гениальный торгаш и авантюрист в мире! Затянул гайки, взвинтил ситуацию, одни сразу сдулись, другие начали торговаться, третьи - брыкаться... Теперь он знает, с кем и на сколько можно сдать на попятную! А &quot;Трамп проиграл...&quot; &quot;разгромное поражение...&quot; мне напоминает &quot;разорванную в клочья экономику России&quot; 😀😀😀
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7 час.
Геннадий Ларионов
Статейка , проиграл....щааа..... а если глянуть перпендикулярно : Он получил, то что хотел, теперь он видит, кто готов лизать ему задницу , а с кем он будет беседовать на равных , и даже евросоюз в число равных не вошел !!!  Трам придя в Овальный кабинет с пониманием, что мир меняется и прежней гегемонии не будет, почему бы не делить мир с теми кто может говорить на равных и за взаимовыгодное сотрудничество ..... а иметь он будет с тех , кто оказался в списке первых, которые припали к его за...эээ.  ручке с поцелуями.
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52 мин.
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