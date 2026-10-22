Тело обнаружили 21 марта 2002 года на одной из улиц села Онгудай В Республике Алтай спустя 24 года задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве 26-летней жительницы Онгудайского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Украинская полици...
- В ВОЗ обсуждают п...
- Врач рассказала, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым