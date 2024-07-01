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«МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 от adidas. Она вдохновлена эпохой «малышей Басби»

«МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 от adidas. Она вдохновлена эпохой «малышей Басби»

Комплект, разработанный брендом adidas, выполнен в традиционном красном цвете с белыми полосками на плечах и в отделке горловины.

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