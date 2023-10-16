Тысячи волонтёров Сбера соберут макулатуру в рамках экочелленджа "БумБатл"

Тысячи сотрудников и клиентов Сбера подключатся к четвёртому сезону всероссийской экологической акции "БумБатл" (0+), ключевая цель которой — сокращение потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры.
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