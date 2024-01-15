Конунг Ингвар В студенческие годы с нами проходили психологический тренинг. Очень показательный.
Нужно ли держать в памяти 90-е?
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Владимир
Скоро месткомы народятся - ДНД уже сформировалась, парткомы осуждают происходящее, ОНФ - партейное общественное движение страх на губеров наводит. Дорогой Леонид Ильич формируется. Что ж тут мечтать-то...
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4 час.
sa
svet alex
Либшиза просыпается. Начинают каркать , все хулить, все плохо, население голодает, спасается пирожками. Выборы приближаются, то ли еще услышим.
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4 час.
Астон Мартин
А почему они работали "по инерции" , кто их останавливал и зачем и куда делось финансирование предприятий ,и разве не чубатому принадлежат слова - каждое закрытое предприятие это гвоздь в крышку гроба коммунизма и разве не он был доверенным лицом и разве не все те же на своих местах , кто то повернул страну на рельсы развития и массового строительства производства и куда делся например такой гигант как Сибсельмаш , глаза надо отрывать а не верить всему что говорят по телеящикам...🥸
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4 час.
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