Нужно ли держать в памяти 90-е?

Астон Мартин

А почему они работали "по инерции" , кто их останавливал и зачем и куда делось финансирование предприятий ,и разве не чубатому принадлежат слова - каждое закрытое предприятие это гвоздь в крышку гроба коммунизма и разве не он был доверенным лицом и разве не все те же на своих местах , кто то повернул страну на рельсы развития и массового строительства производства и куда делся например такой гигант как Сибсельмаш , глаза надо отрывать а не верить всему что говорят по телеящикам...🥸