В Краснодаре открыли памятную доску «Герои России»

Стенд с именами 62 жителей Кубани, которым присвоено звание «Герой РФ», открыли в зале, в котором размещена выставка, посвященная специальной военной операции, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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