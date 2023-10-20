ООН: У жителей Газы есть доступ к трём литрам воды в день вместо минимальных 50

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) поделилось информацией о том, что среднее потребление воды в Газе достигает трех литров в день, тогда как нормой считается от 50 до 100 литров.
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