Танковые экипажи Т-72 группировки войск «Центр» оттачивают мастерство управления боевой техникой на полигоне в тыловом районе зоны СВО

В ближайшее время танкисты группировки войск «Центр» приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на Красноармейском направлении.