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Закон, порядок, государство

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Танковые экипажи Т-72 группировки войск «Центр» оттачивают мастерство управления боевой техникой на полигоне в тыловом районе зоны СВО

Танковые экипажи Т-72 группировки войск «Центр» оттачивают мастерство управления боевой техникой на полигоне в тыловом районе зоны СВО

В ближайшее время танкисты группировки войск «Центр» приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на Красноармейском направлении.

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