В Думу внесли законопроект о семейном предпринимательстве. К семейным предприятиям предлагают относить микропредприятия с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек, где не менее половины сотрудников — члены одной семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии