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В Думу внесли законопроект о семейном предпринимательстве

В Думу внесли законопроект о семейном предпринимательстве. К семейным предприятиям предлагают относить микропредприятия с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек, где не менее половины сотрудников — члены одной семьи.

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