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Медведев: инвестиции Carlsberg теперь работают на бюджет России

Медведев: инвестиции Carlsberg теперь работают на бюджет России

Инвестиции датской пивоваренной компании Carlsberg теперь работают на бюджет России. Так отреагировал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на обвинения главы зарубежной компании в краже бренда «Балтика».

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