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Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад: стейблкоины укрепляют глобальное доминирование доллара

Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад: стейблкоины укрепляют глобальное доминирование доллара

Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад заявил в эфире Bloomberg, что долларовые стейблкоины укрепляют, а не подрывают позиции доллара США в глобальной финансовой системе.

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