Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане, есть раненые

NNA: Три человека ранено в результате израильских ударов по Ливану Серия мощных взрывов потрясла Южный Ливан после того, как израильская авиация нанесла удары по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и прилегающим районам.
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