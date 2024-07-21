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Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане, есть раненые

NNA: Три человека ранено в результате израильских ударов по Ливану Серия мощных взрывов потрясла Южный Ливан после того, как израильская авиация нанесла удары по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и прилегающим районам.

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