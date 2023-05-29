Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Середниченко
    Я не помню в каком году российские пидоры обратились к Лужкову с просьбой провести манифестацию. Тот(умничка!) позвол...Митинг, посвященн...
  • Лидия Санникова
    Песков не вся Россия. Про "тепло" насмешили...Соловьёв недоволе...
  • Алиса Майская
    Мрак.Русскую народную ...

У губернатора Томенко заработала мобильная приёмная группа

У губернатора Томенко заработала мобильная приёмная группа

Её специалисты ездят по сёлам и другим населённым пунктам и собирают обращения граждан по проблемным вопросам В Алтайском крае запустили в работу губернаторскую мобильную приёмную, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх