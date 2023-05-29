У губернатора Томенко заработала мобильная приёмная группа

Её специалисты ездят по сёлам и другим населённым пунктам и собирают обращения граждан по проблемным вопросам В Алтайском крае запустили в работу губернаторскую мобильную приёмную, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.
Её специалисты ездят по сёлам и другим населённым пунктам и собирают обращения граждан по проблемным вопросам В Алтайском крае запустили в работу губернаторскую мобильную приёмную, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.
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