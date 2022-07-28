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Сенатор Клишас назвал главную задачу парламента России в 2022 году

Сенатор Клишас назвал главную задачу парламента России в 2022 году

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что главной задачей осенней сессии российского парламента в этом году станет «интеграция новых территорий» в состав России.

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