Сумма замороженных в Нидерландах частных активов РФ сократилась почти в семь раз

В Нидерландах в несколько раз сократилась сумма замороженных российских частных активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на отчет, направленный в парламент главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом.
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