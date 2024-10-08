Губернатор Гладков объявил о закрытии сел в Белгородском районе

БЕЛГОРОД, 8 октября, ФедералПресс. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о решении закрыть въезд в села Петровка и Соловьевка, а также начать переселение их жителей с предоставлением нового жилья.
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