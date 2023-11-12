Вдоль и поперек: Волочкова расплакалась, признав несомненный потенциал Утяшевой

Балерина и гимнастка встретились на кухне, чтобы помериться шпагатами. Ляйсан Утяшева и Анастасия Волочкова соцсетиНастя Волочкова пришла на кухню к Ляйсан Утяшевой, чтобы продемонстрировать, какая она умелая хозяйка.