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Вдоль и поперек: Волочкова расплакалась, признав несомненный потенциал Утяшевой

Вдоль и поперек: Волочкова расплакалась, признав несомненный потенциал Утяшевой

Балерина и гимнастка встретились на кухне, чтобы помериться шпагатами. Ляйсан Утяшева и Анастасия Волочкова соцсетиНастя Волочкова пришла на кухню к Ляйсан Утяшевой, чтобы продемонстрировать, какая она умелая хозяйка.

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