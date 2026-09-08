Алсу отмечает 20-летие дочери

Специальная рубрика, в которой собраны самые яркие посты звезд из соцсетей. Сегодня на себя обратили внимание Алсу, Татьяна Мусульбес и Алексей Столяров.
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