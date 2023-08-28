Во время очередного интервью Владимиру Зеленскому показали фрагмент беседы с оппозиционеркой Светланой Тихановской, в которой она не исключила просьбу о вторжении Украины на территорию Белоруссии.
Зеленский отреагировал на слова Тихановской о просьбе направить ВСУ в Белоруссию
Комментарии
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Алекс Сэм
Клоун конечно наркоша, но не совсем дебил -оно ему надо ещё с Белоруссией воевать?
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14 час.
Надежда Белугина
Ему что - с кем скажут, с тем и будет воевать. Пишут, что "Зеленский приобрёл на имя тёщи виллу в Египте за 5 миллионов долларов. Эксперты оценили "подарок" маме жены. Судя по кадрам, белоснежная вилла окружена прекрасными видами на море и пляжи. Эль-Гуна известна среди богатых и знаменитых иностранцев: толстосумы здесь скупают виллы для отдыха и приятного времяпрепровождения. Тёща Зеленского - теперь скромная соседка Анджелины Джоли". Денежки нужны. https://tsargrad.tv/news/prezidenta-na-vyhod-zolotaja-villa-kak-podtverzhdenie-karta-ukraina-bita_854964
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13 час.
Александр Глущенко
Там оба клоуна хороши ))) ,только не с бел-ей, а с РОССИЕЙ.. Уже давно не секрет, что белоусов охраняют наши войска и в приличном количестве. белоруссии и воевать НЕЧЕМ.. Вертолёты, самолёты ( современные) , "Искандеры", С-400 и ТЯО --принадлежит Мин.обороны и Армии РОССИИ.. Они только сдали в аренду ПЛОЩАДИ и никаких решений по применению вооружений , белорусы НЕ ИМЕЮТ !!!
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9 час.
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