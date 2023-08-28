Зеленский отреагировал на слова Тихановской о просьбе направить ВСУ в Белоруссию

Алекс Сэм Клоун конечно наркоша, но не совсем дебил -оно ему надо ещё с Белоруссией воевать?

Надежда Белугина Ему что - с кем скажут, с тем и будет воевать. Пишут, что "Зеленский приобрёл на имя тёщи виллу в Египте за 5 миллионов долларов. Эксперты оценили "подарок" маме жены. Судя по кадрам, белоснежная вилла окружена прекрасными видами на море и пляжи. Эль-Гуна известна среди богатых и знаменитых иностранцев: толстосумы здесь скупают виллы для отдыха и приятного времяпрепровождения. Тёща Зеленского - теперь скромная соседка Анджелины Джоли". Денежки нужны. https://tsargrad.tv/news/prezidenta-na-vyhod-zolotaja-villa-kak-podtverzhdenie-karta-ukraina-bita_854964