Ростех наращивает выпуск индустриальных двигателей для ТЭК

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех наращивает производственные мощности для увеличения выпуска индустриальных двигателей для ТЭК.
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