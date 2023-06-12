Урсула фон дер Ляйен отправляется в поездку по странам Латинской Америки

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник отправляется в поездку по четырем странам Латинской Америки, чтобы укрепить политические и торговые связи, которыми, по признанию Европейского союза, он иногда пренебрегал, 12 июня сообщает Reuters.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии