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В Польше вновь развевается Красное знамя: Фермер призвал Путина разобраться с Украиной и Евросоюзом

В Польше вновь развевается Красное знамя: Фермер призвал Путина разобраться с Украиной и Евросоюзом

На протестующего агрария завели дело о пропаганде тоталитаризма.В Польше полиция задержала фермера, который во время акции протеста против ввоза украинского зерна вывесил на трактор плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину.

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