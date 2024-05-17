Бакчачы Рәмзия Әхмәдуллинадан кырау суккан үсемлекләрне тергезү буенча киңәшләр👇 📌Саклап куегыз. Кирәге чыгарга мөмкин💯 «Ниһаять, салкыннар узды кебек.
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Бакчачы Рәмзия Әхмәдуллинадан кырау суккан үсемлекләрне тергезү буенча киңәшләр👇 📌Саклап куегыз. Кирәге чыгарга мөмкин💯 «Ниһаять, салкыннар узды кебек.