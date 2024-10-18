Худшее растение в России: чем на самом деле так опасен борщевик

Такое растение, как борщевик, было хорошо известно еще в Древнем Риме. Прославленный древнеримский писатель Плиний Старший называл его «гераклеумом», отдавая дань его мощи и стойкости (по аналогии с сыном Зевса, легендарным Гераклом).