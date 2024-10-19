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  • виктор матвеев
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  • tsan tsan
    А ещё Россия допустила маленькую глупость, когда по просьбе Соловьёва отменила запрет на въезд в страну некоему Яше К...Кедми: "Россия до...
  • Eduard
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Кедми: "Россия допустила глупость, когда поверила на слово". Теперь уже не верит

Кедми: "Россия допустила глупость, когда поверила на слово". Теперь уже не верит

© Bulkin Sergey/Globallookpress Владимир Путин ясно обозначил, как Россия представляет свою безопасность - для этого Североатлантический альянс должен "откатиться" к тем границам, которые были четверть века назад.

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Комментарии
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tsan tsan
А ещё Россия допустила маленькую глупость, когда по просьбе Соловьёва отменила запрет на въезд в страну некоему Яше Казакову - предателю и перебежчику по кличке Яков Кедми.
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