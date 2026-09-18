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Царьград

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Суд взыщет с лицея №126 Новосибирска 300 тысяч за травму ученика

Суд взыщет с лицея №126 Новосибирска 300 тысяч за травму ученика

Калининский районный суд Новосибирска назначил дату первого заседания по иску районного прокурора, поданному в интересах ученика лицея №126.

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