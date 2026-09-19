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Не помогли Зеленскому подарки Макрона

Не помогли Зеленскому подарки Макрона

«Дань‑Т» — новейший российский дрон-ракета, которая, едва появившись на поле боя, навела ужас на украинскую «военку» и западных военных экспертов.

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