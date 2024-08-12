Дождливая погода сохранится в Башкирии еще три дня

Сегодняшний день в Башкирии начался под знаком дождей, которые продолжатся в ближайшие два дня. По данным метеорологов, во вторник и среду ожидается усиление осадков, особенно в некоторых районах республики, где возможны грозы.
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