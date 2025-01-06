Враг в Курской области снова бросает в атаку колонны: бронетехника идёт на Бердин (ФОТО)

Враг в Курской области снова бросает в атаку колонны: бронетехника идёт на Бердин. Бронегруппа ВСУ из Черкасского Поречного движется на Бердин, минимум на шести боевых бронемашинах.
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