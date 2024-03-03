Военный рассказал об уничтожении оружия НАТО на Украине

Военный Дандыкин: ВСУ лишаются большего числа техники, чем получают от Запада Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня лишаются больше числа техники, чем получают от западных партнеров, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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