За выборами президента РФ будет следить специальная рабочая группа

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ) обсудили ход работы в дни голосования 15–17 марта, сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов.
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