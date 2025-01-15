Липецкое «ГК Трио» победило в суде московскую налоговую

Липецкая ООО «ГК Трио» одержала победу в продолжающемся налоговом споре. Компания, принадлежащая семье сенатора Евгении Уваркиной, выиграла спор с Федеральной налоговой службой, сообщают «Новости Липецка».
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