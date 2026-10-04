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Журнал «Профиль»

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Хегсет сообщил о планах США развивать окололунные военные системы

Пентагон изучает, как изменится технология ведения войны в перспективе до 20 лет. В этой связи военное ведомство запускает инициативу "Будущее военных действий".

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