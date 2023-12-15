Вчера, во время обсуждения в телеграме ситуации в кукуевском метро, одна дама-комментатор рассказала, что похожие инфраструктурные процессы развиваются практически во всех постсоветских странах, в частности, в Казахстане, где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу, и прислала ссылку на пост, где цитировались откровения некоей казахской националистки.
"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"
Комментарии
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любовь родионова
Не нужны нам ни они, ни их территории! И выручать их не нужно, сами пусть в своей грязи и ненависти варятся!
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47 мин.
Русский Империалист
Все правильно написано ! Есть хорошая русская пословица "Не делай добра, не будет зла!". Как только проблемы, бегут к нам. Хватит ! Погибайте сами !
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9 мин.
ВД
Вовладар Даров
А какой помощи можно говорить, если Россия "плохая", идите к хорошему дедушке Спотыкачу!
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7 мин.
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