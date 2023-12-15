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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

Вчера,  во  время   обсуждения   в  телеграме    ситуации  в   кукуевском   метро,      одна  дама-комментатор  рассказала,  что    похожие      инфраструктурные      процессы  развиваются   практически  во  всех      постсоветских  странах,  в  частности,   в  Казахстане,    где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу,  и  прислала    ссылку  на   пост,    где  цитировались   откровения   некоей      казахской   националистки.

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Комментарии
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любовь родионова
Не нужны нам ни они, ни их территории! И выручать их не нужно, сами пусть в своей грязи и ненависти варятся!
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47 мин.
Русский Империалист
Все правильно написано ! Есть хорошая русская пословица &quot;Не делай добра, не будет зла!&quot;. Как только проблемы, бегут к нам. Хватит ! Погибайте сами !
Ответить
9 мин.
ВД
Вовладар Даров
А какой помощи можно говорить, если Россия &quot;плохая&quot;, идите к хорошему дедушке Спотыкачу!
Ответить
7 мин.

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