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Силуанов рассказал, когда МРОТ достигнет 35 тысяч рублей

Силуанов рассказал, когда МРОТ достигнет 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тыс. рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов 5 октября на слушаниях в Совете Федерации.

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