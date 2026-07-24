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Царьград

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Конгресс США призвал немедленно освободить удерживаемых в Баку

Конгресс США призвал немедленно освободить удерживаемых в Баку

Милли Меджлис Азербайджана выразил протест из-за поправки комитета Конгресса США к законопроекту H.R.

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Комментарии
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с1
са 1
Ну про армян в Азере пусть Армения и, если приспичило, Конгресс США беспокоятся. А кто будет беспокоиться о наших, которых в параллель азеровским убивцам взяли? Или их уже всех выпустили?
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1 м.