Карельские депутаты разбирались, как Карелия подготовилась к зиме

По мнению министра, улучшение статистики — не повод успокаиваться 8 ноября на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ депутаты рассмотрели вопрос о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.