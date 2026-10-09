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Совет по дому

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Тесто нежное как папирус и гора мясной начинки: готовим потрясающие домашние чуду по дагестанскому рецепту

Тесто нежное как папирус и гора мясной начинки: готовим потрясающие домашние чуду по дагестанскому рецепту

Чуду с мясом – это традиционные лепёшки дагестанской кухни с тонким тестом и сочной ароматной начинкой, которые отлично подходят для сытного обеда или ужина.

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