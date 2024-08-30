На заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас состоялась церемония выкатки первого истребителя Lockheed Martin F-35A для ВВС Польши.
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На заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас состоялась церемония выкатки первого истребителя Lockheed Martin F-35A для ВВС Польши.
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