Минобороны Литвы сообщило о перемещении военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью

Новости внутренней и внешней политики в России

Министерство обороны Литвы сообщает о передвижении военной техники НАТО в рамках маневров на территории республики по маршруту Калвария – Казлу-Руде (города на юго-западе страны близ Калининградской области РФ и Сувалкского коридора).