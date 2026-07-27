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Минобороны Литвы сообщило о перемещении военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью

Минобороны Литвы сообщило о перемещении военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью

Министерство обороны Литвы сообщает о передвижении военной техники НАТО в рамках маневров на территории республики по маршруту Калвария – Казлу-Руде (города на юго-западе страны близ Калининградской области РФ и Сувалкского коридора).

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