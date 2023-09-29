Масштабная индексация зарплат в России с 1 октября 2023 года: Кому и на сколько будет сделана прибавка? Ирэн ОрлонскаяРоссийские чиновники придумали, как заставить работодателей индексировать зарплаты сотрудникам.
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