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Царьград

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Анкара ждет Сергея Лаврова на Дипломатическом форуме в апреле 2024 года

Анкара ждет Сергея Лаврова на Дипломатическом форуме в апреле 2024 года

В Анталье с 11 по 13 апреля пройдет Дипломатический форум под патронажем Эрдогана. Турция ожидает участия главы МИД России Сергея Лаврова.

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