9:30 Club в Вашингтоне вручил Овечкину пожизненный билет в честь 930-й шайбы в НХЛ

Владельцы легендарного ночного клуба и концертной площадки 9:30 Club в Вашингтоне подарили капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину пожизненный бесплатный билет на посещение всех мероприятий и шоу.
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