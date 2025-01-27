Пол Маккартни и Элтон Джон выступили против ИИ

Сэр Пол Маккартни, музыкант и один из основателей рок-группы The Beatles, а также британский певец Элтон Джон обратились к правительству Великобритании с просьбой не вносить изменения в закон об авторском праве, касающиеся искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РБК со ссылкой на заявления исполнителей.
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