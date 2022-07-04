В Якутии полицейские вместе с детьми приняли участие в летнем фестивале

В Якутске состоялось торжественное открытие ежегодного городского фестиваля «Летний позитив», в котором приняли участие дети и инспекторы по делам несовершеннолетних отделов полиции МУ МВД России «Якутское».
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