В Рязани благоустроят Гвардейский сквер за 7,5 млн рублей

Благоустройство Гвардейского сквера в Рязани обойдется в 7,5 млн рублей, работы включают установку видеонаблюдения, спортивного и игрового оборудования, расширение детской площадки и устройство покрытия типа «Галька».
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