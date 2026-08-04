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Рязанские новости

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В Рязани благоустроят Гвардейский сквер за 7,5 млн рублей

В Рязани благоустроят Гвардейский сквер за 7,5 млн рублей

Благоустройство Гвардейского сквера в Рязани обойдется в 7,5 млн рублей, работы включают установку видеонаблюдения, спортивного и игрового оборудования, расширение детской площадки и устройство покрытия типа «Галька».

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