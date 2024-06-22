Политолог Слепова: Россия не имеет права забыть 27 млн погибших граждан СССР

Каждая российская семья, от глубинки до близких президента России, внесла личный вклад в Великую Победу и приняла на себя трагедию Великой Отечественной войны, считает политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Слепова.
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