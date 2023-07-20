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Конгрессвумен Тейлор Грин принесла на слушания о якобы коррупции Байдена и его семьи неприличные фото сына президента Хантера

Конгрессвумен Тейлор Грин принесла на слушания о якобы коррупции Байдена и его семьи неприличные фото сына президента Хантера

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин принесла на слушания о якобы коррупции президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его семьи неприличные снимки сына главы государства Хантера.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Да вся семейка Байденов это сборище негодяев  и всяких  ублюдков, на которых пробы негде ставить!
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